اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات..وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر

التعليم: 20966 طالبا بالدبلومات أدوا امتحان الدور الثانى وسط إجراءات احترازية
 
الهجرة: إعداد قوائم ببيانات المسافرين وإرسالها للصحة لتلقى لقاح كورونا
 
التضامن: فتح عيادات 2 كفاية لتنظيم الأسرة ضمن "حياة كريمة"
 
الزراعة تعلن علاج وفحص 138 ألف رأس ماشية وتحصين 7.5 مليون أخرى بـ2021
 
وزيرة التضامن: كل قرية سيكون بها 2 حضانة ضمن مبادرة حياة كريمة
 
وزيرة الصحة: يمكن للسيدات الحصول على لقاح كورونا بعد مرور شهرين من الولادة
 
وزيرة الهجرة: فخورة بكل إنجاز علمى أو رياضى أو فنى لأبنائنا فى الخارج
 
جامعة عين شمس تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بـ13 معملا
 
البيئة تبدأ تطعيم العاملين بالوزارة بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

التنمية المحلية: افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بجنوب سيناء أكتوبر المقبل

 


حصاد الوزارات

وزيره الصحه

متحور دلتا

التربيه والتعليم

الدبلومات الفنيه

وزاره الهجره

لقاح كورونا

التضامن

حياه كريمه

الزراعه

وزيره التضامن

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. التعليم: استقبال 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية

الأحد، 22 أغسطس 2021 05:13 م

حصاد الوزارات.. رسميا.. التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية

السبت، 21 أغسطس 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى

الخميس، 19 أغسطس 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. الصحة تكشف ضوابط جديدة لتطعيم المسافرين للخارج والتسجيل من الغد

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. وزير التعليم: 74% نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 05:00 م

حصاد الوزارات..غدا.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على اليوم السابع

الإثنين، 16 أغسطس 2021 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة