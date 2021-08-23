حصاد الوزارات..وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر

كتب ـ محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر