حصاد الوزارات..وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر
التعليم: 20966 طالبا بالدبلومات أدوا امتحان الدور الثانى وسط إجراءات احترازية
الهجرة: إعداد قوائم ببيانات المسافرين وإرسالها للصحة لتلقى لقاح كورونا
التضامن: فتح عيادات 2 كفاية لتنظيم الأسرة ضمن "حياة كريمة"
الزراعة تعلن علاج وفحص 138 ألف رأس ماشية وتحصين 7.5 مليون أخرى بـ2021
وزيرة التضامن: كل قرية سيكون بها 2 حضانة ضمن مبادرة حياة كريمة
وزيرة الصحة: يمكن للسيدات الحصول على لقاح كورونا بعد مرور شهرين من الولادة
وزيرة الهجرة: فخورة بكل إنجاز علمى أو رياضى أو فنى لأبنائنا فى الخارج
جامعة عين شمس تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بـ13 معملا
البيئة تبدأ تطعيم العاملين بالوزارة بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا
التنمية المحلية: افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بجنوب سيناء أكتوبر المقبل
التعليم: لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل مع بدء الدراسة إلا بعد تلقى اللقاح
الصحة: الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من "سينوفاك" وطرحها غدا بالمراكز
التعليم العالى: تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق
التعليم تنفى تبديل نتائج طلاب الثانوية العامة.. وتؤكد: سنقاضى مروجى الشائعات
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر
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