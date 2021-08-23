وزيرة التضامن: كل قرية سيكون بها 2 حضانة ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلون بسبب عدم انطباق الشروط عليهم ويتعمل العمل عاى استفادتهم من البرامج الأخرى الوزارة وفقا لاحتياجات الأسر لافتة إلى أن من يحصل عاى دعم نقدى حالبا يقرب من 4 مليون أسرة حتى الآن.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إنشاء حضانات فى كافة القرى ضمن مبادرة" حياة كريمة " قائلة: "مش هنسيب ولا قرية مفيهاش حضانة "، وكل قرية سيكون بها 2 حضانة ضمن مبادرة حياة كريمة.



كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد اكدت أن الدعم النقدى للطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة " كان يقتصر على الفئة العمرية من 0 إلى 18 سنة أو حتى نهاية الثانوية العامة، مضيفة: ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما علم بأن نسبة التعليم الجامعي بين أبناء أسر "تكافل وكرامة" أقل من 1%، قال "مين اللى هيشيل القرى اللي بنبنيها"، وبمجرد علمه بأن فيه طلاب حصلوا على أكثر من 98 و99% في الثانوية العامة من أبناء هؤلاء الأسر، وجه بدعم طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة".





