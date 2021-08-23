الزراعة تعلن علاج وفحص 138 ألف رأس ماشية وتحصين 7.5 مليون أخرى بـ2021

كتبت J أسماء نصار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لبحث تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج المواشي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .



وقال القصير، إن الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، مؤكدا أن القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية بالمجانية لصغار المُربين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً .



وأضاف القصير، أن القوافل البيطرية العلاجية تقدم لصغار المُربين كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين على كل ما يستحدث من تقنيات في التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين وأيضا التدريب العملي لطلاب كليات الطب البيطرى وتأهيلهم لسوق العمل وحصر المشاكل المرضية والمساعدة في وضع الحلول، بالإضافة إلى إجراء بحوث تطبيقية وحقلية وعقد ندوات إرشادية للمُربين للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لتحسين إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.



أكد وزير الزراعة، أن هيئة الخدمات البيطرية قامت خلال هذا العام بعلاج وفحص حوالي 120 ألف رأس ماشية، كما قام معهد التناسليات الحيوانية بفحص أكثر من 18 ألف رأس ليصل الإجمالى لـ 138 ألف رأس، و تحصين أكثر من 7.5 مليون رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد الأمراض والأوبئة من خلال الثلاث حملات قومية التي نفذتها هيئة الخدمات البيطرية هذا العام.





