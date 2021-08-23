جامعة عين شمس تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بـ13 معملا

فتحت جامعة عين شمس أبوابها ،لليوم الثالث على التوالى، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وكلياتها المختلفة، تزامنا مع أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، حيث أكدت الجامعة توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق.

وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق اليوم السبت 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، و الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، حيث يكون 88.4% علمى علوم، و80 %علمى رياضة، و65.7% للشعبة الأدبية.

وتستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق من خلال 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وهذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني ، وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ) .