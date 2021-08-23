اليوم السابع
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التعليم: 20966 طالبا بالدبلومات أدوا امتحان الدور الثانى وسط إجراءات احترازية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 02:12 م
التعليم: 20966 طالبا بالدبلومات أدوا امتحان الدور الثانى وسط إجراءات احترازية امتحانات الدبلومات الفنية ـ ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أدى (20966) طالبا وطالبة  امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم التاسع للامتحانات، داخل (436) لجنة وذلك في عدد (68) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تتم بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد، أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلقي أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.

 


التربية والتعليم

الاجراءات الاحترازية

كورونا

امتحانات الدور الثانى للدبلومات

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