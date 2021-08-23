اليوم السابع
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وزيرة الصحة: يمكن للسيدات الحصول على لقاح كورونا بعد مرور شهرين من الولادة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:01 م
وزيرة الصحة: يمكن للسيدات الحصول على لقاح كورونا بعد مرور شهرين من الولادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن إصابات كورونا بالنسبة لأعداد السكان قد لا تذكر، ولكن وزارة الصحة تتبنى خط جديد للعلاج عن طريق الاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

وتابعت خلال مؤتمر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أن رسوم شهادة لقاح كورونا بسيطة، وسيكون هناك سياسة إعفاء من الـ 25 جنيه المقررة على الطلاب، وسيكون هناك رد على جميع الأسئلة من الخط الساخن، وطالبت بأن نفخر بإنتاج سينوفاك  ولدينا تحدى كبير لإنتاج وتصنيع كميات أكبر من اللقاح.

وأوضحت أن الدولة المصرية تستجيب بسرعة كبيرة لأى متغيرات فى مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مؤكده أن السيدات يمكنهم الحصول على اللقاح بعد مرور شهرين من الولادة.

وأوضحت أن إعطاء اللقاح يقلل من فرص الإصابة بالفيروس ولا يمنعها.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه سيتم إعطاء أولوية للعاملين بقطاع التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى، فى الحصول على لقاح كورونا، بعد الحصول على قاعدة البيانات لهم من وزارة التربية والتعليم والجامعات.



 


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