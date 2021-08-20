المعمل الجنائى: السرعة الزائدة وراء مصرع شاب صدمته سيارة بالنزهة

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائى، حول واقعة مصرع شاب خلال تعرضه لحادث تصادم أثناء عبور شارع جسر السويس بالنزهه، أن السرعة الزائدة لقائد السيارة سبب وقوع الحادث، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى صدمه الضحية، الذى أصيب بزيف داخلى وتوفى قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية مفاده وجود مصادمة ومتوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.