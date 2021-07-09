أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تسمح لطالب الثانوية بدخول الامتحان بكتاب المدرسة

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:





"التعليم" تحدد حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمن يرغب والأوراق المطلوبة



الصحة: 500 مواطن جنوب سودانى تلقوا علاج فيروس C بمبادرة علاج مليون إفريقى



وزير التعليم العالى يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة



التدخل السريع ينقذ 16 ألف حالة من كبار السن وأطفال بلا مأوى خلال 7 سنوات



"الهجرة" تطالب المصريين العالقين الراغبين فى العودة لمصر بالتسجيل لدى الوزارة



تعرف على تنسيق القبول بالمدارس الفنية والتجارية والفندقية بالقاهرة



المترو: رفع حالة الطوارئ وزيادة الرحلات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة



قطع المياه 11 ساعة تبدأ 9 مساء غد بعدة مناطق بالقاهرة بينها العباسية وباب الشعرية



التعليم: مسموح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات



التأمينات: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15%



وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء فى مصادر الطاقات المتجددة



المترو: تأخير قيام أول قطار بمحطة المرج الجديدة لمدة ساعة غداً.. اعرف التفاصيل



