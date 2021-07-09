أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تسمح لطالب الثانوية بدخول الامتحان بكتاب المدرسة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
"التعليم" تحدد حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمن يرغب والأوراق المطلوبة
الصحة: 500 مواطن جنوب سودانى تلقوا علاج فيروس C بمبادرة علاج مليون إفريقى
وزير التعليم العالى يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
التدخل السريع ينقذ 16 ألف حالة من كبار السن وأطفال بلا مأوى خلال 7 سنوات
"الهجرة" تطالب المصريين العالقين الراغبين فى العودة لمصر بالتسجيل لدى الوزارة
تعرف على تنسيق القبول بالمدارس الفنية والتجارية والفندقية بالقاهرة
المترو: رفع حالة الطوارئ وزيادة الرحلات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة
قطع المياه 11 ساعة تبدأ 9 مساء غد بعدة مناطق بالقاهرة بينها العباسية وباب الشعرية
التعليم: مسموح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات
التأمينات: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15%
وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء فى مصادر الطاقات المتجددة
المترو: تأخير قيام أول قطار بمحطة المرج الجديدة لمدة ساعة غداً.. اعرف التفاصيل
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