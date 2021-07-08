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وزير التعليم العالى يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الخميس، 08 يوليه 2021 09:16 م
وزير التعليم العالى يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
● الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل شومة، عميدًا لكلية طب جامعة المنصورة.
● الدكتور رضا حسانين محمد حسانين، عميدًا لكلية العلوم جامعة الوادي الجديد.
● الدكتورة مها فريد محمد سليمان، عميدًا لكلية العلوم جامعة قناة السويس.
● الدكتوره وفاء عبدالعظيم الحسيني داود، عميدًا لكلية التمريض جامعة قناة السويس.


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