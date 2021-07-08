وزير التعليم العالى يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل شومة، عميدًا لكلية طب جامعة المنصورة.

● الدكتور رضا حسانين محمد حسانين، عميدًا لكلية العلوم جامعة الوادي الجديد.

● الدكتورة مها فريد محمد سليمان، عميدًا لكلية العلوم جامعة قناة السويس.

● الدكتوره وفاء عبدالعظيم الحسيني داود، عميدًا لكلية التمريض جامعة قناة السويس.