التدخل السريع ينقذ 16 ألف حالة من كبار السن وأطفال بلا مأوى خلال 7 سنوات

كتب مدحت وهبة

نجح فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من القيادة السياسية فى إنقاذ حالات الأطفال وكبار السن بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وأن عدد الحالات التى تعامل معها الفريق منذ نشأته منذ 2014 وحتى الآن 16853 حالة وشكوى.



كما تم إيداع 944 حالة "اطفال ومسنين وشباب" داخل دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم مساعدات لـ 714 حالة ما بين مساعدات مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الاهلية، وكذلك إجراء تدخلات طبية لـ 319 حالة بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى التعامل مع 7 حالات إتجار فى البشر، كما تم توزيع 1052 بطانية بالإضافة إلى 5765 وجبة ساخنة علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.



والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا مأوى على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي.





فرق التدخل السريع



فرق التدخل السريع



فرق التدخل السريع



فرق التدخل السريع



فرق التدخل السريع



فرق التدخل السريع