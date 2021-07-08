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قطع المياه 11 ساعة تبدأ 9 مساء غد بعدة مناطق بالقاهرة بينها العباسية وباب الشعرية

الخميس، 08 يوليه 2021 01:54 م
قطع المياه 11 ساعة تبدأ 9 مساء غد بعدة مناطق بالقاهرة بينها العباسية وباب الشعرية انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر" وضعفها بباب الشعرية والجمالية، لمدة 11 ساعة اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 09-07-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 10-07-2021، نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع  تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع احمد سعيد الى   نفق ابو حشيش .
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

مشروعات المياه

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