التأمينات: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15%

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن لجنة الخبراء بالهيئة تعد ركيزة مهمة من ركائز عمل وقرارات مجلس الإدارة مشيراً إلى أن القانون أوجب تشكيل ثلاث لجان لمعاونة مجلس الإدارة في اتخاذ كافة قراراته هم لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة ولجنة الخبراء.

جاء ذلك خلال لقاءه بأول اجتماع للجنة الخبراء، والذى ضم في تشكيله الدكتور محمد يوسف رئيساً للجنة كما ضم الدكتور فخري الدين علي الفقي والدكتور حسين عطا من الخبراء الماليين ومن الخبراء الاكتواريين رفعت محمد عيد، أحمد رشوان بالإضافة إلى ناريمان فرج ممثلا عن وزارة المالية ومن خبراء التأمينات ضمت اللجنة الدكتور أحمد عبدالسلام، اللواء مجدي منسى، الدكتور محمد غازي.

وحول اختصاصات لجنة الخبراء أوضح رئيس هيئة التأمينات أن من أهم تلك الاختصاصات إعداد تقرير للعرض على مجلس الإدارة تمهيداً لإصدار القرار الجمهوري بنسبة الزيادة السنوية للمعاشات اعتباراً من أول يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم ولا تزيد عن 15%، تقديم الخبرات والاستشارات لمجلس الإدارة، إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفه بها المجلس ،إبداء الرأى في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة، إجراء الفحص الإكتواري للنظام بصورة دورية كل ثلاث سنوات.

يذكر ان لجنة الخبراء قد تم تشكيلها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2021 وقد روعي في تشكيلها ان تضم خبراء إكتواريين ، وخبراء ماليين وتأمينيين، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية.

جدير بالذكر أن منظومة العمل التأميني تشهد تطورات متلاحقة منها إدخال الميكنة والدفع بكوادر بشرية شابة مدربه علي التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بالاضافه الي زيادات قيم المعاش و التي وصلت إلى 282 مليار جنيه في العام المالي الحالى.