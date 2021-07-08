اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يوليه 2021 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التأمينات: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15%

الخميس، 08 يوليه 2021 12:40 م
التأمينات: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15% اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن لجنة الخبراء بالهيئة تعد ركيزة مهمة من ركائز عمل وقرارات مجلس الإدارة مشيراً إلى أن القانون أوجب تشكيل ثلاث لجان لمعاونة مجلس الإدارة في اتخاذ كافة قراراته هم لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة ولجنة الخبراء.
 
 
جاء ذلك خلال لقاءه بأول اجتماع للجنة الخبراء، والذى ضم في تشكيله الدكتور محمد يوسف رئيساً للجنة كما ضم الدكتور فخري الدين علي الفقي والدكتور حسين عطا من الخبراء الماليين ومن الخبراء الاكتواريين رفعت محمد عيد، أحمد رشوان بالإضافة إلى ناريمان فرج ممثلا عن وزارة المالية ومن خبراء التأمينات ضمت اللجنة الدكتور أحمد عبدالسلام، اللواء مجدي منسى، الدكتور محمد غازي.
 
وحول اختصاصات لجنة الخبراء أوضح رئيس هيئة التأمينات أن من أهم تلك الاختصاصات إعداد تقرير للعرض على مجلس الإدارة تمهيداً لإصدار القرار الجمهوري بنسبة الزيادة السنوية للمعاشات اعتباراً من أول يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم ولا تزيد عن 15%، تقديم الخبرات والاستشارات لمجلس الإدارة، إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفه بها المجلس ،إبداء الرأى في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة، إجراء الفحص الإكتواري للنظام بصورة دورية كل ثلاث سنوات.
 
يذكر ان لجنة الخبراء قد تم تشكيلها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2021 وقد روعي في تشكيلها ان تضم خبراء إكتواريين ، وخبراء ماليين وتأمينيين، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية.
 
جدير بالذكر أن منظومة العمل التأميني تشهد تطورات متلاحقة منها إدخال الميكنة والدفع بكوادر بشرية شابة مدربه علي التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بالاضافه الي زيادات قيم المعاش و التي وصلت إلى 282 مليار جنيه في العام المالي الحالى.

التأمينات

زيادة المعاشات سنويا

صرف المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات غداً.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 30 يونيو 2021 03:00 م

زيادة المعاشات 13% من الغد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 30 يونيو 2021 11:40 ص

تفاصيل الموازنة الجديدة على صفحات اليوم السابع غدا.. زيادة المعاشات 13% ومخصصات الصحة 275 مليار جنيه

السبت، 26 يونيو 2021 07:22 م

التأمينات: 1053 جنيها الحد الأقصى لزيادة المعاشات.. وبدء الصرف أول يوليو

الخميس، 24 يونيو 2021 01:00 ص

رئيس التأمينات لـ "بسمة وهبة": قرار زيادة المعاشات 13% أسعد الملايين

الخميس، 24 يونيو 2021 12:08 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة