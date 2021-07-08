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التعليم: مسموح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات

الخميس، 08 يوليه 2021 01:28 م
التعليم: مسموح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكتاب المفتوح بامتحانات الثانوية العامة، يعنى أن الطالب يستعين بكتاب المدرسة بإحدى طريقتين الأولى، يكون بحوزة الطالب ويدخل به المدرسة أو يستعين بنفس الكتاب إلكترونيا من التابلت أثناء تواجده فى اللجنة، موضحة أنه يتاح للطالب دخول الامتحان بكافة الملاحظات الموجودة فى صفحات الكتاب مهما كانت بشرط أن تكون مكتوبة بخط يده ولا يسمح له بدخول أوراق أخرى سواء ملازم خارجية أو كتب خارجية أو أى شئ آخر، كما حذرت الوزارة الطلاب من وضع برشام للغش فى صفحات الكتاب.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل.
 
 
ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
 
بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

البابل شيت والتابلت

امتحانات الثانويه العامه 2021

الامتحان الورقى لطلاب المنازل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحان الشعبة العلمية للثانوية العامة 2021

جدول امتحان الشعبة الأدبية 2021

مراجعات الثانوية العامة

الكتاب المفتوح

ملاحظات الطالب فى كتاب المدرسة

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