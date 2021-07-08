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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد 10 أيام من آخر امتحان

الخميس، 08 يوليه 2021 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد 10 أيام من آخر امتحان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
 
 
 
وزارة الثقافة: 92 ألف زائر فى سابع أيام معرض القاهرة للكتاب
 
وزير الاتصالات: قفزنا 56 مركزا خلال عام واحد فى مجال الذكاء الاصطناعى
 
منظمة الصحة العالمية تهنئ مصر على إنتاج لقاح كورونا "سينوفاك- فاكسيرا"
 
التعليم توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة وتطالبهم بالحضور قبل الامتحان بـ60 دقيقة
 
رئيس قناة السويس: حصلنا على حقوقنا كاملة فى ملف إيفرجيفن و"قاطرة هدية"
 
 
التموين: طلب نادى الزمالك لتسجيل علامة نادى القرن مازال تحت الفحص
 
وزير الخارجية يلقى كلمة مصر غدا أمام مجلس الأمن الدولى حول سد النهضة
 
وزيرة التعاون الدولى تستعرض الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
 
التموين تعلن طرح الخراف الحية بالتقسيط للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام
 
 
 
 

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