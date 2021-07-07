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التعليم توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة وتطالبهم بالحضور قبل الامتحان بـ60 دقيقة

الأربعاء، 07 يوليه 2021 08:18 م
التعليم توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة وتطالبهم بالحضور قبل الامتحان بـ60 دقيقة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح وتعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة 2021، قبل أيام قليلة من بدء الاختبارات المقرر لها، السبت المقبل 10 يوليو الجارى، موضحة أنه يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.
 
- ستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا، وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.
 
- ظلل إجابتك بالقلم الرصاص فى البابل شيت، وأكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.
 
تعليمات امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة
تعليمات امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة

الوزارة توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة
الوزارة توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة

تعليمات الوزارة لطلاب الثانوية العامة
تعليمات الوزارة لطلاب الثانوية العامة

نصائح الوزارة لطلاب الثانوية العامة
نصائح الوزارة لطلاب الثانوية العامة

 


التربية والتعليم

نصائح لطلاب الثانوية العامة

الإجابة فى البابل شيت

انطلاق امتحانات الثانويه العامه

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