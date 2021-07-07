وزير الاتصالات: قفزنا 56 مركزا خلال عام واحد فى مجال الذكاء الاصطناعى

ماجد تمراز

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك استراتيجية وطنية متكاملة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وأهم مدلول على ذلك هو أنها استراتيجية تتبناها الدولة المصرية بكامل مؤسساتها ويرعاها رئيس الجمهورية، وهو عمل مشترك من خلال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه تم وضع رؤية وتُرجمت لاستراتيجية والتي نتج عنها مشروعات ومبادرات على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار: "أنشأنا مركز للأبحاث التطبيقية في وزارة الاتصالات معني بالذكاء الاصطناعي، وهناك مشروعات متعددة يتم العمل عليها، ولا بد أن يكون لكل دولة ميثاق عام لهذا الملف الهام، وهذا الميثاق ينظم عمل الدولة المصرية في هذا المجال، والعالم كله يرى الدول المختلفة ماذا تفعل في هذا الملف، ومن خلال ذلك حققنا قفزة نراها جيدة في رعاية الدولة للذكاء الاصطناعي، وتقدمنا في عام واحد 56 مركزا، من المركز 111 وأصبحنا في المركز 55".

وقال: "المواطن يمكنه الدخول على المنصة الموجود فيها المبادرات التدريبية وجميعها مجاني، يتم تقديمها في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعات عالمية، كما يمكن من خلال تلك المنصة معرفة خطة الدولة المصرية في المجال الذي أرغب في السؤال عنه، وأدعو المواطنين للدخول وقراءة تلك الاستراتيجية، والوثيقة كبيرة".

وتابع: "الجيل الخامس أهميته أن سرعة نقل البيانات هائلة، وقدرتي على السيطرة على مجموعة كبيرة من الأجهزة تكون أسهل معه، وأهميته تظهر في التطبيقات الصناعية وليست التطبيقات الشخصية، خاصة أن أجهزة المحمول التي تعمل على الجيل الخامس باهظة الثمن".