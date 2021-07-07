منظمة الصحة العالمية تهنئ مصر على إنتاج لقاح كورونا "سينوفاك- فاكسيرا"

كتبت أمل علام

أشادت منظمة الصحة العالمية في مصر بالجهود العملية للوصول الي إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لـ كورونا "كوفيد 19"، عن طريق الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

وثمنت المنظمة خطة مصر لتطعيم 40% من المواطنين والمقيمين بنهاية هذا العام، والتي تتسق مع دعوة المنظمة للبلدان لتطعيم 40% على الأقل في كل بلد بنهاية عام 2021.. كما تثمن المنظمة خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات لتصبح مركزا لتصدير اللقاحات في أفريقيا، في ضوء تصريحات الحكومة المصرية.

وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية أن تلك الخطوة تتسق مع توصيات الاجتماع الإقليمي لدول شرق المتوسط الـ 67 لوزراء الصحة والذي عقد في أكتوبر الماضي، وكانت ضمن توصياته تحسين إتاحة الأدوية واللقاحات واعتبر الإنتاج المحلي للقاحات ركيزة أساسية من ركائز هذا الهدف من أجل حماية الصحة.

وانطلاقا من هذا، تسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى توسيع قدرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لإنتاج لقاحات كوفيد- 19، وتوسيع نطاق التصنيع من أجل السيطرة على الجائحة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تسهيل إنشاء مركز أو أكثر لنقل التكنولوجيا وتوفير التدريب المناسب للمصنعين المهتمين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وصرحت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة: "نثمن جهود جمهورية مصر العربية في الإسراع من وتيرة إتاحة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في مصر ودول المنطقة، ونعمل كمنظمة مع أجل دعم إتاحة الانتاج المحلي للمنتجات الطبية والصيدلانية وتوفره على

المستوي القطري والإقليمي."

وأضافت: "أن التعاون بين مصر والصين نموذج ناجح للتعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف 3.8 المعني بإتاحة الأدوية واللقاحات المضمونة الجودة والآمنة والفعالة والميسورة التكلفة لتحقيق التغطية الشاملة وتسريع إنهاء الجائحة."