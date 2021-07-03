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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إيقاف بطاقات الائتمان لمستفيدى "تكافل وكرامة"

السبت، 03 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إيقاف بطاقات الائتمان لمستفيدى "تكافل وكرامة" تكافل وكراكة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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