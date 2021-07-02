اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 04:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة الأحد

الجمعة، 02 يوليه 2021 11:38 ص
الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة الأحد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الأحد الموافق 4 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً بالحي الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه يتم الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقاً لكراسة الشروط.
 
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة N، من 1 إلى 25، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 101 : 122، يوم الخميس 8/7/2021.
 
أضاف "غنيم"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة Q، من 1 : 25، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 15/4/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 29/7/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 251 : 275، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 326 : 357، يوم الأربعاء 4/8/2021.
 
وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة L، من 1 : 25، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأربعاء11/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 15/8/2021 : الخميس 19/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مشروع بيت الوطن

اراضى بيت الوطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة