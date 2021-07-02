الحكومة تنفى إيقاف بطاقات الائتمان لمستفيدى "تكافل وكرامة" ‏

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وعدم ‏قدرتهم على صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021‏.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف بطاقات الائتمان ‏الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021، وقد ‏قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وعدم قدرتهم على ‏صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً انتظام ‏صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة" ببطاقات الائتمان من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من ‏البرنامج، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف أو توقف بطاقة ‏الائتمان، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: ‏‏"‏tk.moss.gov.eg"‎، أو التوجه لمكتب الشئون التابعين له.‏



إنفوجراف تكافل وكرامة

وفي سياق متصل، تستفيد نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يبلغ عدد ‏مستفيدي "كرامة" مليوناً و260 ألفًا و701 مستفيد، بينما يصل عدد مستفيدي "تكافل" إلى نحو مليونين ‏و113 ألفاً و171 مواطناً، ومن المستهدف أن يتم زيادة عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4 ملايين أسرة ‏خلال الفترة المقبلة.‏

وقد أصدر بنك ناصر الاجتماعي 120 ألف بطاقة "ميزة" كمرحلة أولى لصرف مساعدات برنامج الدعم ‏النقدي "تكافل وكرامة"، في محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس – بورسعيد ‏‏– الإسماعيلية – البحر الأحمر – مطروح)، على أن يتم إصدار البطاقات لباقي المحافظات بالتوالي حتى ‏نهاية العام الجاري، ويأتي إصدار بطاقات "ميزة"، لتيسير إجراءات صرف الدعم النقدي للمستفيدين من ‏البرنامج، فضلاً عن إمكانية استخدام البطاقة في مختلف المعاملات المصرفية الإلكترونية.‏