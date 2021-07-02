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صور الأقمار الصناعية تشير لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:38 م
صور الأقمار الصناعية تشير لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ليسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية نهاراً.
 
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن  القاهرة والوجه البحرى تسجل 39 درجة وشمال الصعيد وجنوب سيناء 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة،   أما  السواحل الشمالية 35 درجة.
 
وأضافت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع  نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة من (3: 4)درجات ، وتكون والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
كما تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .
 
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