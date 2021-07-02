اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 04:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"القومية للأنفاق" تستقبل أولى عربات القطار الكهربائى آخر يوليو لبدء اختبارها

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:00 م
"القومية للأنفاق" تستقبل أولى عربات القطار الكهربائى آخر يوليو لبدء اختبارها القطار الكهربائى - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستقبل الهيئة القومية للأنفاق أولى القطارات التى ستعمل بمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان نهاية الشهر الجارى، قادمة من الصين من أجل بدء الاختبارات والتجارب عليها.
 
ويتوافد القطارات التى ستعمل بالمشروع البالغة 22 قطارا تزامنا مع وصول أعمال تنفيذ المشروع للمراحل النهائية، حيث مخطط افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع خلال أكتوبر المقبل.
 
ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.
 
ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.
 
 

القطار الكهربائي

العاصمة الادارية

قطار العاصمة الادارية

محطة عدلى منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"النقل" تقرر إسناد إدارة القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر لشركة فرنسية.. الإدارة الجديدة تتولى التشغيل إلى جانب تسييرها للخط الثالث.. وتحصل على مقابل سنوى دون التدخل فى تحديد سعر التذكرة

الخميس، 01 يوليه 2021 08:00 ص

وزير النقل: مليون راكب لا يدفعون التذكرة بالسكك الحديد يوميا.. الرئيس السيسى يتابع تطورات العمل بالسكة الحديد ووجّه بأن تكون جميع القطارات جديدة أو مطورة بنهاية العام.. ويكشف تفاصيل القطار الكهربائى السريع

الإثنين، 28 يونيو 2021 02:15 ص

تشغيله يوليو 2023.. وزير النقل يكشف تفاصيل القطار الكهربائي السريع

الإثنين، 28 يونيو 2021 12:22 ص

خطى سريعة نحو "مصر المستقبل".. هيئتا "الأنفاق والمجتمعات العمرانية" تستحوذان على أكثر من 63% من استثمارات الهيئات الاقتصادية لإنجاز المشروعات القومية.. العاصمة الإدارية وخطوط الأنفاق والقطار الكهربائى أولوية

الأحد، 27 يونيو 2021 04:00 ص

الحكومة توافق على التعاقد مع تحالف 3شركات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع

الأربعاء، 23 يونيو 2021 03:09 م

الصحف المصرية.. الحكومة تناقش 100 إجراء ضمن خطة النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات.. استقبال أولى دفعات قطارات القطار الكهربائى «السلام - العاصمة الإدارية» الشهر المقبل.. حياة كريمة تعيد الروح للريف

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 11:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة