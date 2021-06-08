حصاد الوزارات.. التعليم توجه المديريات بتشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الدبلومات

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حصاد الوزارات.. التعليم توجه المديريات بتشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الدبلوماتالثلاثاء، 08 يونيو 2021 05:08 م
امتحانات الدبلومات الفنية
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