حصاد الوزارات.. التعليم توجه المديريات بتشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الدبلومات

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.