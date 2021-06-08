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حصاد الوزارات.. التعليم توجه المديريات بتشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الدبلومات

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 05:08 م
حصاد الوزارات.. التعليم توجه المديريات بتشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الدبلومات امتحانات الدبلومات الفنية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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