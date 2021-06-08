الصحة تكشف الفرق بين لقاح كورونا سينوفارم وأسترازينيكا.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين لقاح كورونا استرازينكا ولقاح سينوفارم وقالت الوزارة، إن لقاح استرازينيكا لقاح من أنواع النواقل الفيروسية وبين الجرعة الأولي والثانية 3 شهور.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح سينوفارم هو لقاح به أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس وبين الجرعة الأولي والثانية 21 يوما.

وأوضحت وزارة الصحة أن الجرعة عبارة عن 0.5 مل واللقاح لا يسبب عدوى كورونا ويؤخذ في العضلة الدالية ويساعد الجسم علي تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"