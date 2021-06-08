اليوم السابع
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الصحة: الغذاء غير الآمن سبب وفاة واحد من كل 6 وفيات ناجمة عن الإسهال

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:46 م
الصحة: الغذاء غير الآمن سبب وفاة واحد من كل 6 وفيات ناجمة عن الإسهال الغذاء غير الآمن سبب وفاة واحد من كل 6 وفيات ناجمة عن الإسهال
كتب وليد عبد السلام

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 قالت وزارة الصحة والسكان، أن الغذاء غير الآمن سبب وفاة واحد من كل 6 وفيات ناجمة عن الإسهال الذى يشكل سببا رئيسيا للوفاة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": يواجه الأطفال دون سن الخامسة  خطرا مضاعفا للإصابة بسوء التغذية والوفاة بسبب الغذاء غير الآمن  وتابعت : يوجد 149 مليون طفل أقصر قامة من المتوسط الطبيعي لأعمارهم و45 مليون طفل أقل وزنا من المتوسط الطبيعي لطولهم.

الغذاء غير الآمن سبب وفاة واحد من كل 6 وفيات ناجمة عن الإسهال
الغذاء غير الآمن سبب وفاة واحد من كل 6 وفيات ناجمة عن الإسهال

 

كان المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، جان جوف، حذر من أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد فى هايتى قد يرتفع بأكثر من الضعف هذا العام.

وأوضح مسؤول يونيسف ، من المتوقع أن يعانى أكثر من 86 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام، مقارنة بـ 41 ألف طفل العام الماضى، ويمكن أن يموتوا إذا لم يحصلوا على مساعدة عاجلة، فيما أعربت "اليونيسف" عن انزعاجها من الارتفاع الحاد فى معدلات سوء التغذية خلال العام الماضى، كما تشعر بالقلق إزاء نقص الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام فى الأسابيع المقبلة.


الصحة

الغذاء غير الآمن

الاطفال

التقزم

الوزن

الاسهال

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