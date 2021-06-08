التضامن تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات يونيو

كتب مدحت وهبة

شددت وزارة التضامن الاجتماعى على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ ، حيث يتم الصرف بشكل منظم منعا للتكدس.



وتم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.



وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، قد وجهت ببدء صرف معاشات يونيو للعملاء اعتبارا من بداية شهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.