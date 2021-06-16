تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. وارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.23%

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.23% رابحًا 24.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10855.95 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحًا 4.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6381.01 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.02% خاسرًا 29.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.98 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.65% خاسرًا 43.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6697.094 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار درهم عند مستوى 951.428 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1562.88 نقطة، كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر ، بنسبة 0.10% خاسراً 10.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10782.18 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحًا 24.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10855.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% خاسرًا 105.89 نقطة ليغلق عند مستوى 23096.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 264.3 مليون سهم بقيمة 8.8 مليار ريال.

صعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.27%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.65%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.21%.

وقفز 103 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 10%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 7.42%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 5.19%، وتراجع 81 سهمًا على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 2.08%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 2.07%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 768.7 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحًا 4.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6381.01 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحًا 7.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6928.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسرًا 1.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5314.98 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 5.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5575.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 382.1 مليون سهم بقيمة 69.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.5 ألف صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 0.08%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.02%، ثم قطاعي التكنولوجيا والمنافع بنسبة 0.85%، 0.84%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.02% خاسرًا 29.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.7 مليون سهم محققة ما قيمته 166 مليون درهم من خلال تنفيذ 2111 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.33%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.

وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 14.81%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.65%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.49%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.8 مليون ورقة بقيمة 56.9 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.65% خاسرًا 43.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6697.094 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار درهم عند مستوى 951.428 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 270.6 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 4870 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.57%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 0.68%، 0.67%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.62%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 8.91%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.55%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 9.73%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 8.05%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 5.09%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 386.2 مليون درهم.



بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1562.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 856.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 7.85% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.42% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 4.44%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وهبطت أسهم مصرف السلام-البحرين، مجموعة جي إف إتش المالية، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.45%، 1.06%، 0.61%، 0.13%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.61% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 3.37%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.47%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.28% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.03%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.84%.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسراً 10.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10782.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.7 مليون سهم بقيمة 418.8 مليون ريال عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفعت 18 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.52%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والعقارات بنسبة 0.26%، 0.12%، على التوالي.