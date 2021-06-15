ارتفاع بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط السعودية وقطر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.75% خاسرًا 82.18 نقطة ليغلق عند مستوى 10831.38 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.17% خاسراً 18.26 نقطة ليغلق عند مستوى 10792.97 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.05% رابحًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2869.49 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.07% رابحًا 4.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6740.679 نقطة، وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.75% خاسرًا 82.18 نقطة ليغلق عند مستوى 10831.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.1% رابحًا 251.71 نقطة ليغلق عند مستوى 23202.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 370.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليار ريال.

وتراجع 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.16%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.9%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاعي النقل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمرافق العامة بنسبة 0.26%، 0.23%، على التوالي، فيما ارتفع الإعلام والترفيه بنسبة 2.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.4%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.19%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.06%.

وقفز 69 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 6%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 5.88%، وتراجع 111 سهمًا على رأسها سهم "جبسكو" بنسبة 3.22%، ثم سهم "ذيب" بنسبة 3.12%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 2.72%، فيما تصدر سهم "ملاذ للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 709.7 مليون ريال سعودي.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.17% خاسراً 18.26 نقطة ليغلق عند مستوى 10792.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 83.3 مليون سهم بقيمة 209.2 مليون ريال عبر تنفيذ 6834 صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفع 12 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.4%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.05% رابحًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2869.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 123.3 مليون سهم محققة ما قيمته 229.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2789 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والنقل بنسبة 0.39%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 8.57%، ثم سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) بنسبة 3.26%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.73%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15 مليون ورقة بقيمة 62.2 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.07% رابحًا 4.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6740.679 نقطة، وربح رأس المال السوقي 427 مليون درهم ليغلق عند مستوى 956.203 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 283.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 4741 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.24%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 14.63%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.52%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 4.98%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 9.76%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.78%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5.08%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 419.2 مليون درهم.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.20% رابحًا 3.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1564 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 750.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.59% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، وهبط سهمي المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.49%، 0.8%، على التوالي.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحًا 15.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6376.60 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% رابحًا 16.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6921.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% رابحًا 14.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5316.62 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحًا 11.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5580.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 468.4 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.5 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 6.31%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.39%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.95%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.03%.