هبوط "قطر" وحيدة ببورصات الخليج.. والأسواق الإماراتية تربح 24.5 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 0.92% رابحًا 98.03 نقطة، ليغلق عند مستوى 10705.47 نقطة، وربح رأس المال السوقي 27.43 مليار ريال ليغلق عند 9.743 تريليون ريال سعودي، وقفزت الأسواق الإماراتية وربحت 24.5 مليار درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت بورصة قطر وحيدة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.92% رابحًا 98.03 نقطة، ليغلق عند مستوى 10705.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليار سهم بقيمة 80.1 مليار ريال عبر تنفيذ 2.8 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 27.43 مليار ريال ليغلق عند 9.743 تريليون ريال سعودي.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "باعظيم" بنسبة 37.49%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 27.34%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 19.70%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 6%، ثم سهم "مشاعر ريت" بنسبة 5.83%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 5.52%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 3.8 مليار ريال سعودي.



الأسواق الإماراتية وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع السادس على التوالي، بنسبة 0.65% رابحًا 18.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2842.41 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.34 مليار درهم ليغلق عند مستوى 389.56 مليار درهم.

وقفز ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 10.84% مدفوعًا بصعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.29%، بنك دبي التجاري بنسبة 2.53%، بنك أبو ظبي الإسلامي بنسبة 2.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.5%، إعمار مولز بنسبة 1.02%.

وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.65% رابحًا 109.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6716 نقطة، وربح رأس المال السوقي 22.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 955.39 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 1.13%، مدفوعًا بصعود سهم بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 7.79%، بنك أبو ظبي الإسلامي بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 3.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 3.25%، شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 6.7%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 0.55%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.78% رابحًا 48.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6305.24 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% رابحًا 43.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6846.63 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% رابحًا 62.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5251.10 نقطة، كما صعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.65% رابحًا 89.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5515.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.8 مليار سهم بقيمة 310.62 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 63.02 ألف صفقة.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة 0.29% خاسراً 31.35 نقطة ليغلق عند مستوى 10723.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 890.39 مليون سهم بقيمة 1.98 مليار عبر تنفيذ 46.64 ألف صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 12 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، 0.05%، على التوالي.