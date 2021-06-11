اليوم السابع
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نجاح جراحة قلب مفتوح لطفلة تعانى من عيب خلقى بمستشفى المنصورة الدولى

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:03 م
نجاح جراحة قلب مفتوح لطفلة تعانى من عيب خلقى بمستشفى المنصورة الدولى مستشفى المنصورة الدولى
الدقهلية ــ شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبى بإجراء جراحة قلب مفتوح لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، والتى كانت تعانى من عيب خلقى بالقلب عبارة عن ثقب بين البطينين VSD والذى يتسبب فى تضخم عضلة القلب واحتقان بالرئتين وصعوبة بالتنفس.

وتكللت الجراحة بالنجاح بفضل الله تعالى، حيث تمت على يد فريق متخصص فى جراحات قلب الأطفال من جامعة المنصورة وبالتعاون مع فريق متميز من أطباء وتمريض مستشفى المنصورة الدولى.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى والتمريض.

 

 


الدقهلية

صحة الدقهليه

جراحة قلب مفتوح لطفله

مستشفى المنصورة الدولى

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