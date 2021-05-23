أخبار × 24 ساعة.. الصحة تنفى ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا فى مصر

إعداد وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وزيرة الصحة: الدولة دعمت تطوير "فاكسيرا" بـ750 مليون جنيه لمواكبة تصنيع اللقاحات

التعليم تحدد 6 سنوات سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية

وزير الزراعة: لدينا أكثر من 9 ملايين فدان أراض قديمة وجديدة

الصحة تنفى ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا فى مصر

القوى العاملة تحرر 40 محضرا و20 مذكرة غلق إدارى لمنشآت مخالفة بدمياط

خطوات التقدم إلى المدارس الرسمية لغات للعام الدراسى المقبل

7 رسائل لوزيرة البيئة فى اليوم العالمى للتنوع البيولوجى.. تعرف عليها

التضامن تطلق مسابقة لأفضل 3 أعمال درامية تناولت قضايا مجتمعية فى رمضان

وزير التعليم العالى يبحث مع وفد فرنسى توقيع اتفاقية مع جامعة العلمين الدولية

وزارة التضامن تستأنف غدا صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة