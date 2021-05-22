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خطوات التقدم إلى المدارس الرسمية لغات للعام الدراسى المقبل

السبت، 22 مايو 2021 09:11 م
خطوات التقدم إلى المدارس الرسمية لغات للعام الدراسى المقبل مدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل إلكترونيا. ونقدم فى التقرير التالى شروط وضوابط الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات "التجريبيات سابقا".
 
 ـ يتم التقديم بداية من 1 يونيو 2021 حتى 30 من نفس الشهر.
 
ـ التقديم على الرابط التالى" http://emis.gov.eg"
 
ـ يتاح لولى الأمر التقديم على أكثر من مدرسة.
 
ـ يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة.
 
 ـ يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية.
 
ـ تعديل الرغبات خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو فقط.
 
 ـ يتم إعلان نتيجة القبول إلكترونيا.
 
ـ يتم تنسيق القبول من خلال المديريات التعليمية.
 
ـ يبدأ سن القبول فى المدارس التجريبية بداية من 4 سنوات على الأقل.
 
ـ أخر سن فى القبول بروضة المدارس التجريبية 6 سنوات إلا يوم.
 
ـ تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ المتقدمين لأولى ابتدائى.
 
ـ يتم إضافة بيانات الأطفال من خلال قاعدة البيانات.
 
ـ يتم الإضافة من خلال استمارة إلكترونية لأولى ابتدائى.
 

التربية والتعليم

التقدم للمدارس الرسمية للغات

شروط التقدم للمدارس الرسمية للغات

موعد التقدم للمدارس الرسمية للغات

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