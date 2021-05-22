خطوات التقدم إلى المدارس الرسمية لغات للعام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل إلكترونيا. ونقدم فى التقرير التالى شروط وضوابط الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات "التجريبيات سابقا".

ـ يتم التقديم بداية من 1 يونيو 2021 حتى 30 من نفس الشهر.

ـ التقديم على الرابط التالى" http://emis.gov.eg"

ـ يتاح لولى الأمر التقديم على أكثر من مدرسة.

ـ يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة.

ـ يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية.

ـ تعديل الرغبات خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو فقط.

ـ يتم إعلان نتيجة القبول إلكترونيا.

ـ يتم تنسيق القبول من خلال المديريات التعليمية.

ـ يبدأ سن القبول فى المدارس التجريبية بداية من 4 سنوات على الأقل.

ـ أخر سن فى القبول بروضة المدارس التجريبية 6 سنوات إلا يوم.

ـ تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ المتقدمين لأولى ابتدائى.

ـ يتم إضافة بيانات الأطفال من خلال قاعدة البيانات.

ـ يتم الإضافة من خلال استمارة إلكترونية لأولى ابتدائى.