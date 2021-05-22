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7 رسائل لوزيرة البيئة فى اليوم العالمى للتنوع البيولوجى.. تعرف عليها

السبت، 22 مايو 2021 04:29 م
7 رسائل لوزيرة البيئة فى اليوم العالمى للتنوع البيولوجى.. تعرف عليها التنوع البيولوجى
كتبت أسماء نصار

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية العودة للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض وتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجى وخاصة فى ظل رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14 وما يفرضه علينا الوضع العالمى الراهن الذى أثبت أن تقليل الأنشطة البشرية أدى إلى تحسن كبير فى البيئة، وهو ما يلزمنا بالتفكير فى كيفية الاستفادة من تلك المحنة فى التأكيد على حماية البيئة والتنوع البيولوجى.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز تصريحات وزيرة البيئة فى اليوم العالمى للتنوع البيولوجى.

1- الحفاظ على التنوع البيولوجى هو السبيل لمواجهة العديد من تحديات التنمية المستدامة.

2- دعم الحكومة للعمل البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى وهو ما برز فى تحقيق العديد من الإنجازات ومنها تطوير المحميات الطبيعية وتفعيل رؤية واستراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية.

3- تم تطبيق منظومة ضبط الأنشطة السياحية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

4- تم تنفيذ برنامجًا لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد من المحميات الطبيعية.

5- تم الانتهاء من تطوير 13 محمية بالإضافة إلى إطلاق حملة ايكو ايجيبت للسياحة البيئة لحماية التنوع البيولوجى.

6- تقوم الوزارة بمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدورى على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية.

7- يتم التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وناشطى حقوق الحيوان والمتطوعين فى البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.


وزيرة البيئة

التنوع البيولوجى

الحيوانات البرية

المجتمع المدنى

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