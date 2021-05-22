التعليم تحدد 6 سنوات سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية

كتب ــ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن القبول بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية بـ6 سنوات، على أن يتم احتساب سن الطفل المتقدم بـ"1 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التقديم بداية من 1 يونيو المقبل وحتى 30 من نفس الشهر.

وأوضحت وزارة التربةي والتعليم، أن سن التقدم للصف الأول الابتدائى يتم وفق قواعد حددها القرار الوزارى رقم 154 لسنة 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى (للمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات)، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، http://emis.gov.eg ؛ وذلك في الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021

وحددت الوزارة التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم إلكترونيًا كما يلى:

بالنسبة للمدارس الرسمي:

ـ يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة.

ـ ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسر في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم، ومعه صوره شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.

ـ يتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى للطلب.

ـ ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.