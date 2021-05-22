القوى العاملة تحرر 40 محضرا و20 مذكرة غلق إدارى لمنشآت مخالفة بدمياط

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 512 شاباً، منهم 4 شباب من ذوى الإعاقة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 683 شابا، كما تم استخراج 717 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 195 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 108 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضراً، وبحث 3 شكاوى .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضى بالتفتيش على 188 منشأة، وإعادة التفتيش على 118 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 20 مذكرة غلق إدارى، وعمل 5 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 47 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 18 شكوى منهم، و 2 شكوى منها مستوفاة، و 27 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً قامت المديرية بصرف منح بلغت 2000 جنيه للرعاية الاجتماعية لعامل من المسجلين بالمنظومة، وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.