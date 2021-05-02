اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. بدء طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز الأحد المقبل

الأحد، 02 مايو 2021 05:02 م
حصاد الوزارات.. بدء طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز الأحد المقبل قطارات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

السكة الحديد

طرح مقاعد قطارات العيد

تذاكر العيد

حجز تذاكر العيد

القطارات الاضافية

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة