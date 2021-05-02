حصاد الوزارات.. بدء طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز الأحد المقبل

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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