الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال ويحفز جهاز المناعة لمواجهة الفيروس

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين لحجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg

أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وتابعت: لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف