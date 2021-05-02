اعرف موعد انتهاء العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية، موضحة أن العام الدراسى لهذه الصفوف ينتهى بامتحاناتهم التى تعقد فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين، أما الآن فالدراسة تسير بشكل طبيعى سواء أونلاين أو فى المدارس عقب العودة من الإجازات، والتى بدأت الخميس، وتستمر حتى الاثنين، مضيفة أن المناهج كما هى لهذه الصفوف والإجازة الصيفية تبدأ عقب أداء الطلاب الامتحانات المقررة لنهاية العام الدراسى.

وبدأت الخميس 29 أبريل الماضى الإجازة الصيفية لطلاب النقل من رياض الأطفال حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادة الإعدادية، بعد أداء طلاب سنوات النقل امتحانات شهر أبريل الجارى، والتى انتهت الأربعاء 28 من نفس الشهر، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى الامتحانات المجمعة على مدار 3 أيام بدأت الاثنين 26 وانتهت الأربعاء، إضافة إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، ومن المقرر أن يبدأ يستكمل طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مارس للاطلاع، ويؤدى الطلاب امتحان شهر أبريل الجارى بداية من غد الاثنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل ، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020،2021.