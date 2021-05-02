اليوم السابع
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الأوقاف توقع عقوبات رادعة على مخالفى ضوابط الصلاة خلال رمضان

الأحد، 02 مايو 2021 01:53 م
الأوقاف توقع عقوبات رادعة على مخالفى ضوابط الصلاة خلال رمضان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة جميع العاملين بمسجد المنتصر بالله بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة اليوم الأحد لتخلف العمال عن الحضور فى صلاة الفجر.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، لافتة إلى أنه تم إحالة إمام المسجد للتحقيق أيضًا لتقصيره فى الإشراف على المسجد .
 
وفى سياق متصل وبناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد، خصم شهرين من بدل صعود المنبر من إمام مسجد صقر قريش – بالحي العاشر شرق مدينة نصر – بمديرية أوقاف القاهرة لقيامه بإعطاء درس أثناء صلاة التراويح بالمخالفة للتعليمات.
 
وكانت وزارة الأوقاف أكدت على ضوابط صلاة القيام فى رمضان لهذا العام فيما يلى:
1.ارتداء الكمامة.
2. اصطحاب المصلى الشخصي.
3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.
4. استمرار عدم فتح دورات المياه.
5. استمرار عدم فتح الأضرحة.
6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.
7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة.
8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.
9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.
10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.
11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.
12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع.
13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.
14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.
 
 

 


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