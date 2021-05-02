السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز.. الأحد المقبل

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد طرح مقاعد القطارات الإضافية للجمهور، المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك ابتداءا من الأحد المقبل، حيث يتم حجزها من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية فقط.

وتدفع هيئة السكة الحديد بـ8 قطارات إضافية تقوم برحلات يومية بخطوط الصعيد بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية ابتداءا من 10 مايو المقبل، على أن يستمر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر حتى 21 مايو القادم، من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، ذلك بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.

وحددت هيئة السكة الحديد قواعد لحجز تذاكر القطارات الإضافية، والتى تمثلت فى أن يتم طرح مقاعد القطارات الإضافية والعربات للحجز أمام المسافرين الراغبين قبل السفر بــ 24 ساعة.

وتضمنت قواعد الحجز إغلاق كافة منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، بحيث يكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية، مع عدم طرح مقاعدها للحجز عبر شبكة الإنترنت سواء من خلال الموبايلات أو الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد على الإنترنت.

وقررت هيئة السكة الحديد إضافة عدد 22 عربة مكيفة علي تركيب بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو، ليكون قد تم إضافة خلال فترة العيد عدد 30 قطار مكيف وعدد 24 قطارا روسيا وعدد 336 عربة بإجمالى عدد 61788 مقعدا بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال فترة من 10 حتى 21 مايو المقبل الآتى:

ـ قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .

ـ قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 9/5/2021 فقط.

ـ قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.