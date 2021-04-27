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أخبار × 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 19 يونيو لـ1 أغسطس

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 19 يونيو لـ1 أغسطس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:..

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