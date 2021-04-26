محافظة القاهرة تواصل إخلاء بطن البقرة وتنقل السكان لوحدات جديدة بالأسمرات

كتب سيد الخلفاوى

واصلت أجهزة محافظة القاهرة إخلاء منطقة بطن البقرة، بمصر القديمة، حيث أشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، على نقل السكان لحى الأسمرات، لاستلام وحداتهم السكنية الجديدة.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية لإزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة، تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل، بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إخلاء 43 عقارا بالمنطقة حتى الآن مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية.. مركز شباب .. مدارس ).



واشار المحافظ إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل والتسكين.



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.



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