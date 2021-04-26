اليوم السابع
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الصحة تنصح المواطنين بغسيل الأيدى باستمرار منعا لعدوى كورونا.. فيديو

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:18 م
الصحة تنصح المواطنين بغسيل الأيدى باستمرار منعا لعدوى كورونا.. فيديو الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن غسل اليدين باستمرار هام ويحمى من الأمراض وأهمها فيروس كورونا، كما أنها تقلل من الإحتياج للمضادات الحيوية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب غسيل اليد مدة لا تقل 20 ثانية باستخدام منظف لليد، مشيرة إلي ضرورة تطهير الأسطح والحرص علي التباعد الإجتماعى.
 
 
وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

غسيل اليد

كورونا

تطهير الاسطح

اخبار الصحه

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