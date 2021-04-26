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رئيس الوزراء يكلف بسرعة إزالة المبانى المتعارضة مع تطوير الدائرى وصرف التعويضات

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:34 م
رئيس الوزراء يكلف بسرعة إزالة المبانى المتعارضة مع تطوير الدائرى وصرف التعويضات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق الدائرى، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

 

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع فى تنفيذ إزلالات المبانى المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.

 

وأوضح أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على الإسراع فى معدلات التنفيذ بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوى، مؤكدًا الثقة فى قدرة وزارة النقل على الالتزام بالبرامج الزمنية، ودفع معدلات التنفيذ، بشرط سرعة الانتهاء من إزالة المبانى المتعارضة مع التنفيذ.  

 

وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقريرًا حول الموقف التنفيذى لتطوير الطريق الدائرى، وتناول على نحو تفصيلى معدلات التنفيذ وعرض ما تحقق فى القطاعات الخمسة لأعمال التطوير، بداية من المريوطية وصولًا إلى تقاطع طريق الواحات، بإجمالى 97.5 كم، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية تبلغ نحو 75%، وتشمل أعمال التطوير توسعة حارات الطرق والكبارى والأنفاق، لمضاعفة السيولة المرورية فى القاهرة الكبرى وتقليل الإزدحام المرورى، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإنارة، ورفع كفاءة الطرق، وتذليل العقبات التى تعترض مسار التطوير من خلال إزالة العقارات المتعارضة، والإشغالات على جانبى الطرق، وكذا نقل المواقف العشوائية.

 

  كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع موقف إزالة المبانى المتعارضة والمواقف العشوائية، وكذا موقف صرف التعويضات لمستحقيها، مؤكدين التزامهم بسرعة تنفيذ التكليفات.

مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (1)
 

 

مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (2)
 

 

مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (3)
 

 

مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (4)
 

 

مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (5)
 

 


تطوير الطريق الدائرى

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى

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