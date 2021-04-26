اليوم السابع
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الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:27 م
الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار منتجات البنزين.
 
 

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