الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار منتجات البنزين.
الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيسالإثنين، 26 أبريل 2021 12:27 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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