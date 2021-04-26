اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأزهر يعلن موعد انطلاق امتحانات الثانوية 19 يونيو وتنتهى 1 أغسطس

الإثنين، 26 أبريل 2021 08:06 م
الأزهر يعلن موعد انطلاق امتحانات الثانوية 19 يونيو وتنتهى 1 أغسطس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول لتنطلق يوم 19 يوينو وتنتهى يوم 1 أغسطس، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر. 

 

ويواصل قطاع المعاهد الأزهرية، ترقيم استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تشير الأرقام الأولية إلى تخطى عدد المتقدمين 120 ألف طالب وطالبة من القسمين الأدبى والعلمى، ولن يقيم الأزهر أى امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية نظرًا لأن الامتحانات ستقام بنفس الإجراءات التى أقيمت بها العام الماضى دون تغيير، وسيطبق نظام البوكليت كما تم تطبيقه من قبل.

 

وللعام الثانى على التوالى سيتم تصحيح كل مادة على حدة فور انتهاء الامتحان، ولن يتم الانتظار حتى نهاية الامتحانات فى جميع المواد كما كان متبعا فى السنوات السابقة، حيث سيتم مضاعفة أعداد مراكز التصحيح بما يضمن عدم التزاحم، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الازهر

الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقترح بموعدين للثانوية الأزهرية 14 يونيو أو 4 يوليو.. والامتحانات مادة واحدة فى اليوم وجار ترقيم استمارات الشهادة.. وأكثر من 120 ألفا يتقدمون للاختبارات.. الأسئلة بنظام البوكليت والتصحيح عقب انتهاء المادة

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:00 ص

خطوة بخطوة.. كيف تحرر استمارة الثانوية الأزهرية.. إنفوجراف

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:13 م

خطوة بخطوة.. كيف تحرر استمارة الثانوية الأزهرية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:00 ص

10 خطوات لتسجيل استمارات الثانوية الأزهرية بدءا من اليوم

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة