الأزهر يعلن موعد انطلاق امتحانات الثانوية 19 يونيو وتنتهى 1 أغسطس

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول لتنطلق يوم 19 يوينو وتنتهى يوم 1 أغسطس، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر.

ويواصل قطاع المعاهد الأزهرية، ترقيم استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تشير الأرقام الأولية إلى تخطى عدد المتقدمين 120 ألف طالب وطالبة من القسمين الأدبى والعلمى، ولن يقيم الأزهر أى امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية نظرًا لأن الامتحانات ستقام بنفس الإجراءات التى أقيمت بها العام الماضى دون تغيير، وسيطبق نظام البوكليت كما تم تطبيقه من قبل.

وللعام الثانى على التوالى سيتم تصحيح كل مادة على حدة فور انتهاء الامتحان، ولن يتم الانتظار حتى نهاية الامتحانات فى جميع المواد كما كان متبعا فى السنوات السابقة، حيث سيتم مضاعفة أعداد مراكز التصحيح بما يضمن عدم التزاحم، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.