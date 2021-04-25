هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا خلال شهر رمضان؟

كتبت إيناس البنا

مع استمرار برنامج التطعيم بلقاح كورونا، تساءل البعض عما إذا كان بالإمكان الحصول على اللقاح خلال شهر رمضان، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.





هل يمكنك الحصول على لقاح كوفيد خلال شهر رمضان؟



وفقا لتقرير موقع "metro" أعرب العديد من المسلمين عن قلقهم بشأن الآثار الجانبية المحتملة لتلقي اللقاح، والتي تشمل الغثيان والدوار والقيء، والتي يمكن أن تؤثر على صيامهم، ومع ذلك، أكد اثنان من الشخصيات الإسلامية البارزة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الإمام يونس دودهوالا والدكتورة فرزانا حسين، أن تلقي جرعة لقاح كورونا لا تفسد صيام المسلمين.

أوضحت الدكتورة فرزانا: أن الحصول على حقنة لقاح كورونا لا يفطر لأنها ليست من المغذيات، وبالتالي لا يوجد أي سبب على الإطلاق لعدم تناولها إذا كنت مؤهلاً وتمت دعوتك للحصول على لقاح كورونا الخاص بك وأولئك الذين تم تحديد موعد لهم للحصول عليها، ويجب أيضا الحصول على الجرعة الثانية .

وأضافت أيضًا:" لقد أثبتت العديد من الدراسات أن اللقاح آمن وفعال مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية، ويجب على أي شخص يشعر بالقلق بشأن طلب مسكنات الألم أن يتذكر أنه في حين أن الآثار الجانبية غير مرجحة، فإن الإفطار لتناول الدواء مسموح به خلال شهر رمضان إذا كنت مريضًا.

ولدعم وتعزيز الحصول على اللقاح في المجتمعات الإسلامية، قدمت الحكومة البريطانية العديد من المبادرات، وتشمل هذه الخدمات الانخراط مع المجتمع والقادة الدينيين، وترجمة موادهم إلى 20 لغة والوصول إلى المجتمعات من خلال العيادات المنبثقة، بما في ذلك بعض أماكن العبادة، وستعمل بعض مواقع التطعيم أيضًا على تمديد ساعات عملها خلال ساعات الشفق في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية من المسلمين.