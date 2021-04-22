طرق التعامل مع الآثار الجانبية بعد تلقى لقاح كورونا بدون مسكنات.. إنفوجراف

حدوث آثار جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا أمر طبيعى لمدة 48 ساعة، وهذه الآثار الجانبية البسيطة تكون دلالة على عمل اللقاح بشكل جيد لتحفيز جهازك المناعى والوقاية من فيروس كورونا.

وفى هذا التقرير نقدم لكم طرقا بسيطة لتخفيف الآثار الجانبية بعد تلقى لقاح كورونا بدون تناول مسكنات الألم، بحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر".



ويستجيب الناس بشكل مختلف للقاحات فيروس كورونا، ويمكن أن تعتمد الآثار الجانبية التى قد تواجهها بعد الحصول على اللقاح على فئات واسعة مثل العمر والجنس، بالإضافة إلى المزيد من الخصائص الفردية مثل الجينات أو تاريخ التعرض للعدوى.



تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقاح كورونا الألم في موقع الحقن والتعب والصداع، وقال الدكتور شارون ناكمان، رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى ستوني بروك للأطفال الأمريكية: "هذا الشعور بالتعب والحمى يعنى أن جسمك يقوم باستجابة مناعية كبيرة".