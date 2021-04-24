5 أطعمة غنية بالزنك لتعزيز مناعتك.. منها المحار واللحوم والدجاج والكاجو

كتبت مروة هريدى

إذا كنت تتطلع إلى تعزيز مناعتك لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا ، فقم بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك إلى نظامك الغذائى، حيث يلعب الزنك دورًا مهمًا فى تحسين المناعة وبالتالى تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث أن هذا المعدن يحتاجه الجسم لتنشيط أكثر من 300 إنزيم مما يساعد على تقوية جهاز المناعة والمساعدة فى انقسام ونمو الخلايا والتئام الجروح، والزنك مثل البروتين تمامًا لا يخزنه الجسم لذلك نحتاج إلى تناول ما يكفى من الطعام الذى يحتوى على الزنك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 أطعمة غنية بالزنك يجب إضافتها لنظامك الغذائى لتعزيز المناعة:

وفقًا للمعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، يجب على الرجال تناول 11 مجم من الزنك يوميًا أما بالنسبة للنساء يتناولن 8 مجم، ولكن إذا كنت حاملًا ستحتاجين إلى 11 مجم من الزنك وإذا كنتِ فى مرحلة الرضاعة تحتاجين إلى 12 مجم.

1- المحار

المحار هو أفضل مصدر للزنك، حيث يوفر لك محارة واحدة 50% من الكمية الموصى بها من الزنك، بجانب أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوى على نسبة عالية من فيتامين ب 12 والسيلينيوم وهما مغذيات أخرى مفيدة لتعزيز المناعة أيضًا.

2- اللحوم والدجاج

يعتبر كل من اللحوم الحمراء والدجاج مصدرًا ممتازًا للزنك، كما أنها مليئة بفيتامين ب 12 والبروتين للحفاظ على صحة الجهاز العصبى والمساعدة فى تجديد الخلايا، مع مراعاة أن اللحوم الحمراء تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون لذلك يجب تناولها باعتدال، يمكنك أيضًا إضافة البيض إلى نظامك الغذائى لزيادة حصتك من الزنك.

3- الشوكولاتة الداكنة

تحتوى الشوكولاتة الداكنة على كمية عالية من الكاكاو وهو مصدر كبير للزنك والفلافانول، يمكن أن يساعد الكاكاو فى إدارة ضغط الدم وتحسين تدفقه وتعزيز المناعة، ولكن من المهم أيضًا تناولها باعتدال.

4- الخضروات

إذا كنت نباتيًا وتبحث عن أطعمة نباتية غنية بالزنك، فقم بتضمين الخضروات إلى نظامك الغذائى فهى غنية بالزنك كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية الصحية مثل البروتين والفيتامينات والحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور.

5- بذور اليقطين والكاجو

تعد بذور اليقطين والكاجو متعددة الاستخدامات فهى أكثر أنواع البندق والبذور الغنية بالزنك والتى يمكن أن تضيفها إلى نظامك الغذائى، كما أنها تحتوى على الحديد والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين ك وفيتامين أ وحمض الفوليك، ويمكن أن يساعد تناولها بانتظام أيضًا فى إدارة مستويات الكوليسترول والتحكم فى مستويات ضغط الدم.