تعرف على مخاطر ريجيم "الأوماد" يصيبك بالدوخة والغثيان

كتبت ميرفت رشاد

تدعى الأنظمة الغذائية المختلفة، أنها تساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحتك، أحد أكثر اتجاهات النظام الغذائي شيوعًا في الوقت الحالي هو تناول وجبة واحدة فقط في اليوم، تُعرف أيضًا باسم OMAD لكن هل هي صحية؟.

يمكن اعتبار OMAD نوعًا من طرق الصيام المتقطع لأنه يقيد إجمالي السعرات الحرارية اليومية لتناول وجبة واحدة، بينما تصوم بقية اليوم، يجب أن يؤدي هذا إلى حدوث عجز في السعرات الحرارية، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن مع تقديم فوائد صحية من الصيام.

ومع ذلك، بالمقارنة مع طرق الصيام المتقطع الأخرى، فإن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يكون له آثار جانبية غير مرغوب فيها ويحتمل أن تكون خطيرة.

بالنسبة للمبتدئين، من الصعب إدخال العناصر الغذائية اليومية في وجبة واحدة، قد يؤدي عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية بانتظام إلى تعريضك لخطر الإصابة بنقص التغذية، والذي ينطوي على مخاطر صحية خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فأن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم)، خاصة بين كبار السن والأشخاص المصابين بداء السكري، كما تتسبب تناول وجبة واحدة يوميًا في حدوث آثار جانبية أخرى، بما في ذلك.

الجوع الشديد

إعياء

التهيج

صعوبة في التركيز

غثيان

دوخة

إمساك

جدير بالذكر أن إحدى الدراسات وجدت أن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يزيد من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، مقارنة بالأكل الطبيعي واتباع طرق الصيام الأقل شدة.

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك وتحسين صحتك، فهناك أنظمة غذائية أفضل وأكثر استدامة، بما في ذلك نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو نظام غذائي كامل أو نظام البحر الأبيض المتوسط أو نظام غذائي نباتي، إذا كنت ترغب في إضافة الصيام إلى روتينك، فجرّب طريقة الصيام المتقطع.